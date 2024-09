Dao svoj sud: Ivan Marinković vinuo u nebesa bivšeg udvarača svoje zakonite supruge, otkrio šta misli o Zecu! (VIDEO)

Šok!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Rajačiću, kako bi nominovao između Marka Zeca i Nenada Ćubića Ćube.

- Ovbojica su mi totalni hit. Ćuba ima dosta poštovanja prema starijima, fin je momak. Zec je najveći balvan ovde. Iskreno, nikada nisam video čoveka poput njega. Ostavljam Zeca, s njim sam dobar - kazao je Rajačić.

- Kad vidim Zeca, dobijem vizuelizaciju viceva o zečevima. On je smešan sam po sebi. Mislim da je jako zanimljiv. Što se tiče Ćube, mislim da je dobar momak. Ne želim da zalazim u to da li se kocka, ili ne. Ostavljam Ćubu, šalje Zeca - kazao je Ivan.

- Ćubo, ti jesi dobar momak, ali mislim da ti to nije dovoljno da bi bio u rijalitiju. Što se tiče Zeca, nikako mi se ne dopada, on je jedna teška kretenčina.Slagao je sve u vezi našeg ondosa. On je jedan obničan lažov. Nominujem Zeca - kazala je Mimas.

Autor: S.Z.