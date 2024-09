On je njegov zaštitnik: Soni rešio da se suprodstavi svima koji diraju Ćubu, evo šta je sad uradio (VIDEO)

On ga brani od svih!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Matei Stanković, kako bi nominovala između Marka Zeca i Nenada Ćubića.

- Marko je jedna odvratna osoba. On ne trpi autoritet, mora da se meša uvek svima. On čeprka po mojim džakovima tegove, po mojim stvarima. Nije tražio tegove, već hranu. Ukrao mi je sve, htela sam da mu ispolivam svu garderobu, ali su me smirili učesnici. Ja sam zato uzela njegove tri majice da obrišem ogledala, bar neku korist da imamo. On je zbog toga mene gurnuo. Marko ti nikad ne možeš da nadogradiš sebi mozak. Šaljem ovog ovde seljaka i smradaja, kad budeš izašao izguglaj šta znači putuj Igumane - rekla je Matea.

- Drago mi je da je moj i Ćubin klan upao mnogima u oči. Ćuba nije hteo da kocka, drugi ljudi su mu gurali pare i terali ga da kocka. Sve su to klošari obični, mi smo mala grupa, ali smo se od početka skontalli. Drago mi je da sam sa Ćubom i Najdanovom u grupi, a ne u grupi gde će svako svakog da pljuje. Marko mi nije uopšte simpatičan - rekao je Soni.

- Soniju je preči klan nego Jeleni,

