Šok: Dačo otkrio šta je zamerio Zecu, Aca kockar osuo drvlje i kamenje po Ćubi! (VIDEO)

Haos!

Voditeljaka Ivana Šopić dala je reč Danijelu Dujkoviću Munjetu o Nenadu Ćubiću Ćubi ili Marku Đedoviću.

- Ćuba mi je jako interesantan li. Terza i ka volim da ćaskamo sa njim. Drag mi je, mlad je i zelen. Voli da se šali na svoj račum, ali i na tuđ. Marko, ti si me na neki način razočarao. Prošle godine nisam bio disciplinovan, ali sad moram da ti kažem da kad tebe gledam, vidim sebe. Ti se svađaš sa svakim, a to ti neće dobro doneti. Nominujem Zeca - kazao je Munjez.

- Nominujem Ćubu, slab sam na ljude iz Crne Gore. Sačuvaću Zeca, šaljem Ćubu - istakao je Ćomi.

- Ćuba je dobar momak, ali nije samostalan. Mislio sam da je snalažljiviji, a ne da čega da mu drugi spremen da jede. On je želeo da Soni spremi da se jede, a ne on. Što se tiče Zeca, zameram mu jer je iscenio moju skupocenu pastu. Jako mi je draga bila ta pasta, a on ju je iscedio na Kačavendin krevet kazao je Dačo.

- Meni nije Ćuba za žaljene, već njegova porodica. Nemam lepo mišljenje ni o Ćubi, a ni o Zecu. Ćuba je zbog kocke izgubio bitan posao, a Zec je pokazao da se odvratno ponaša prema ženama - kazao je Aleksandar.

