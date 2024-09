Najiskreniji razgovor Gastoza i Anđele: Otvorili sve karte, on spreman da svoj život promeni iz korena (VIDEO)

Obavili najiskreniji razgovor do sad!

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić vodili su ozbiljan razgovor u kući Odabranih.

- Kad sam bila u najgorim situacijama ništa nisu rekli, baš žive porodičan život. Tu samo ja malo odskačem, nije ni to loše.

- Ja sam jedinac, ali sa ćaletove strane dva brata i dve sestre. Ja sam najviše... Kako si ti meni komunikativna - rekao je Gastoz.

- Sad sam to pomislila i nerviram se. Ja inače tako pričam i počela sam sa tobom. Nervira me - dodala je Anđela.

- Hoćeš da odem? - pitao je on.

- Idi malo, prošetaj - rekla je Anđela.

- Je l' si trepnula bar? - smejao se Gastoz.

- Jao Bože, sad ću javno da kažem... Zgadio mi se malo alkohol. Kako to? Bio mi je sve ove godine najbolji drug, evo duša me je sad zabolela, teško mi je. Mislim da je vreme da se smirim - govorio je Gastoz.

- Ako imaš neke druge planove... Ako planiraš da imaš drugačiji život, treba da promeniš osnovnu naviku, a ako ne planiraš onda deri - dodala je Anđela.

- Nema više smisla, ali budemo videmo - rekao je Gastoz.

- Ja tebe vidim od decembra. Ima da se napravi pakao živi, pogotovo ti koji nisi dugo. Ja kad pijem sam najbezazlenija osoba, samo plešem i pevam, pa idem da spavam - pričala je Anđela.

- Ja nemam pravo na kiks, a samo alkohol to može da mi uradi - rekao je Gastoz.

- Slažem se, bar kako sam te upoznala - dodala je Anđela.

- Ja sam taj kiks lik. Ja kad sam stao ne znam da li ću imati limita da krenem opet, jer sam stao. Nikad sebe neću da zaustim kad je nešto do j*ja, ne gledam na sat. Kad je gas nek je gas - govorio je Gastoz.

- Znači tako, to je jako bitno da znam. Nisi me iznenadio, zato sam iznenađena jer si pozitivno fin. Sigurna sam da je to upravo tako i da si taj lik. Šta sutra i kako, mislim da će izaći na površinu, a bilo bi mi žao jer si gradio nešto ovde. To je moja slika o tebi, a teško je da ovde donesem dobru sliku o nekome. Ti si meni najnormalniji u kući, a čovek može da ima najveće predrasude o tebi - govorila je Anđela.

- Čovek kad se zaljubi sve prašta. Hvala ti na lepim rečima. Misli malo o meni, ali ne puno jer ću osetiti. Vidimo se posle - poručio je Gastoz.

Autor: A. Nikolić