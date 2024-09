Da li pokušava na sve načine da prikrije šta oseća?!

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića bila je Sofija Janićijević, koja je otkrila kakva je priroda njenog odnosa sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Šta se dešava Terzom i tobom? - upitao je Darko.

- Sve što se priča od strane učesnika u vezi njega i mene su gluposti. Miljana je rekla da smo se negde krišom poljubili, to nema veze s vezom. Mi smo zajedno u budžetu, on mi spremi da jedem, pa to povezuju s nekakvim emocijama. On mi prija, ali mi prijaju i Munjez i Keti. Terza se možda malo više trudi od ostalih da meni bude dobro, ali to je sve drugarski. Moje ime konstantno učesnici spominju. Neka ih, dokazaću da greše kada sam ja u pitanju - kazala je Sofija.

- Kako si ti doživela Terzu? - upitao je Darko.

- Opušten je jako. Liči na moje drugare napolju. Gledam ga kao drugara - istakla je Sofija.

- Da li ti se Teodora poverila u vezi Škatarića? - upitao je Darko.

- Ona je meni rekla da nju on gleda. Ona nije bila tada kriva, jer on nju jeste sve vreme gledao. Problem je što je ona meni to rekla, jer sam ja to krenula da primećujem - istakla je Sofija.

