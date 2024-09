Zaljubljena je u njega: Mimas uverena da je Kačavenda bacila oko na Rajačića, otkrila da li vidi konkurenciju u Ivani! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića bila je Milana Šarac Mimas.

- Šta se dešava sa Rajačićem i tobom? U kakvom ste odnosu? - upitao je Darko.

- Uplovili smo u mirnu luku - kazala je Mimas.

- Što pojedini učesnici gtovore da on samo čeka momenat da pobegne od tebe? - upitao je Darko.

- Ne znam da se to priča, ali on je svakako jako dobar prema meni, to moram da kažem - kazala je Mimas.

- Da li osećaš neki rivalitet od strane Ivane? - upitao je Darko.

- Ne. Ona je meni rekla da se njoj Peja dopada i da je Rajačić bio njena usputna stanica. Znam da on ne bi bio sa njom - rekla je Mimas.

- Kakvo mišljenje imaš o Kačavendi? - upitao je Darko.

- Ne podnosim je. Mislim da je zaljubljena u Rajačića. Ona mene vređa jer joj se on dopada - istakla je Mimas.

Autor: S.Z.