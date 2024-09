Žestoko udarila na bivšeg: Jelena izvređala Uroša, pa Mimi otkrila da je sinoć izjavio ljubav Ivani (VIDEO)

Morala da kaže Mimi!

U toku je 'Podela budžetaa' Jelene Ilić. Ona je mali budžet dala Urošu Rajačiću za kog je imala samo najgore reči.

- Uroš je jedan šljam i odron, jedno go*no lažljivo. Mene aposlutno ne zanima šta on radi sa kojom devojkom, ja stvarno lošijeg čoveka nisam upoznala u životu. On brani Mimas da se druži sa svima u kući, pa i sa mnom, ali to joj ne može zabraniti zato što smo nas dve suer. Brani joj da se druži sa svima da ne bi čula da je sinoć bio sa Keneški u krevetu i govorio joj da je voli i da mora da tera priču sa Mimas, eto Mimas samo da znaš to - rekla je Jelena.

- Vidim kako te ne zanima, a pratiš svaki moj korak. Jedina razlika izmeđzu tebe i nje što te boli je što s tobom nisam hteo nikad da budem u vezi. Ti si jedna lažljvica obična i ništa drugo ne zaslužuješ - rekao je Uroš.

- Aneli ja i ti nikad nismo imale lični sukob, imale smo jer su nas Ivan i Janjuš upleli u to. Mislim da si ti jedna hrabra žena, koja je iznela sve na svojim leđima i drago mi je da si drugo mesto - rekla je Jelena.

- Što se tiče Munjeza on je meni drag, mnogo je dobar dečko, tu smo bili prošle sezone zajedno. Mi nikada nismo bili intimni, malo mi se ne sviđa što si se sa nekim ljudima pomirio - rekla je Jelena.

- Jelena je mnogo dobar drugar napolju, učuinila mi je neke stvari. Nikad nismo bili prisni i smatram da mi nikad ništa nisi nažao učinila. Tu sam za sve šta god ti treba - rekao je Munjez.

