Oni su u vezi samo nisu saopštili ukućanima: Marko Đedović opleo po Sofiji i Terzi, evo kako gleda na to što negiraju poljubac

Opleo u svom stilu!

NMarko Đedović rado prati dešavanja iz ''Elite 8'' i jedan je od redvnih komentatora, a gledaoci Pink televizije i čitaoci portala Pink.rs jedva čekaju da čuju njegov sud.

Marko se sada oglasio za Pink.rs i prokomentarisao poljubac Sofije Janićijević i Terze koji danima iza nas to poriču.

- Gledao sam sinoć i šokirao sam se šta pričaju, ja ne znam kako njima nije jasno da mi to sve vidimo?! Mislim nije to da su otišli da bace smeće i koga briga da to gleda. Onolika sigurnost u to da mi ništa ne vidimo mi je jeziva, možda zato što sad gledam spolja i pratim pa sam i preupućen u dešavanja. Milena je rekla ono što mi već znamo i videli smo, eventualno još jedan poljubac manje više koga briga. Poenta je ista, a to je da su Sofija i Terza u vezi samo da to još nisu pred ukućanima rekli, ali pred nama kao gledaocima jesu u utorak ispod trema.

Kako komentaarišeš to što su Terza i Munja najbolji prijatelji,a Munja sve tajne preonosi Mileni Kačavendi koju je pljuvao celo leto?

- Milena je namazana i pametna žena, i uvek dobije šta želi, izuzev ako je pokojnik neki u pitanju (smeh). Da se vratimo na poentu, Munja to uvek radi, nikakvi oni prijatelji nisu samo su nužno zlo jedni drugima tamo. Ma Munja je pljuvao i Terzu i Milicu, nema koga nije pa su dobri, ja sam vam pričao tamo su manji od makovog zrna kad se pojavi neko jak mentalno, a napolju ih lože kao majmune, pa se kur*e. Videli ste i na mom primeru, tamo kad sam svi su kako oni kazu PK, a kad izadjem nesto baljezgaju.

Autor: N.P.