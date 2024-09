Treba da ih je sramota: Sanja i Marko opeli po Terzi jer je prevario trudnu Milicu, on Sofiji dao OVU TITULU

U današnjoj emisiji RedAkcija voditelji Nikola Žugić i Srđan Zelembaba Zele su ugostili Sanju Grujić i Marka Stevanovića.

Oni su u jedmo delu emisije odnos Bore Terzića Terze i Sofije Janićijević:

- Mene nervira Sofija, ona je najkvarnija osoba tamo, to što radi, to nije baš normalno - rekao je Marko.

- Meni je žao Milice, on to što radi nije realan. Čovek je trebao da kaže šta i kako, on drži Milicu na leru, umesto da je rekao pre nego što je ušao da može svašta da se desi, on je njoj govorio drugačije. Ne znam, treba da ga bude sramota - govorila je Sanja.

Što se tiče trudnoće Miljane Kulić, Sanja joj je zamerila što je opet pravila dete sa čovekom koji ne želi decu sa njom.

Ona je opet pravila dete sa čovekom zbog kojeg je abortirala, to meni nikako nije jasno.

Autor: N.Brajović