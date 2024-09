Ovako šokantne detalje još niste videli!

Popularni učesnik rijalitija, Uroš Stanić, već drugu sezonu zaredom šokira svojom ekstravagantnom pojavom. On je u prethodnoj sezoni Elite otkrio u svojoj životnoj ispovesti da ga je otac izbacio iz kuće zbog njegove seksualne orjentacije, kao i da je konstantno maltretirao njegovu majku. Kako bi demantovala sve te navode oglasila se Uroševa drugarica kod koje je prespavao nakon rijalitija, te otkrila pravu istinu o odnosu sa ocem.

- Mnogo se nerviram oko ove priče Uroša da ga je otac tukao, jer sam se družila sa njim i poznajem njegovu porodicu. Želim sve da ispričam i ako je moguće da se potegne ta tema jer je njegovu majku i oca sramota šta im je napravio a skoro ništa nije istina..Istina je jedna... Kad je otac saznao da je gej, rekao mu je da napusti kuću ako je to istina i da ne želi da čuje za njega i on je tada otišao iz kuće,otac ga pipnuo nije. E kada je otišao, nije imao novca i non stop je zvao majku da mu daje pare, ništa nije radio, nije imao gde da spava pa je on iz tog revolta rekao da ga je otac tukao, osim što ga je isterao iz kuće i opsovao drugo ništa nije istina. Imaju jedan stan koji mu je otac rekao da će mu dati kad je čuo da ulazi u zadrugu prethodnu, što je on prihvatio ali njemu nije bilo dovoljno što će imati stan da živi,da se ne bi vukao po ulici -rekla je ona, pa dodala:

- E tad kreće Uroš sa ucenjivanjem oca da taj stan prepiše na njega ili će ga oblatiti u rijalitiju da ga je tukao,što je i uradio prethodne sezone. Nije mu bilo dovoljno da dobije stan da živi ko čovek i da počne da radi,nego je insistirao da mu ga prepiše,ne znam iz kog razloga kada će ga svakako naslediti. Baš sam pitala Uroša sad napolju kada je došao neočekivan na vrata jer nije imao gde da spava gde sam ga ja primila i pričala sa njim ,da skine ljagu sa oca koju je bacio na šta mi je on rekao da je sad kasno da neće da ispada lažov u narodu kako on kaže. Oca mu osuđuju na svakom ćošku za nešto što nije uradio i mislim da treba da se skine ljaga sa čoveka, koliko toliko. Jedina istina je da ga je izbacio iz kuće i da nije hteo da čuje za njega kada je saznao da je gej. Da je sve tako kako on kaže,zašto bi se njegova majka udala za tog istog oca i ostala i dan danas sa njim. Čuo je ceo svet šta mu je mama rekla posle superfinala ,da je sramota njega,to sve govori o tome koliko je njegova priča istinita a to što je doveo pre ove elite majku da daje interviju je samo da bi njemu bilo lakše,da pokaže fejk odnos sa majkom,koju nije znao da nazove kada ga je otac isterao iz kuće u početku. E tek kad je počela da mu daje i šalje pare onda su imali kontakt koji se svodio na to da je okrene kad prima novac da mu pošalje,mnogo sam ga volela ali me je razočarao maksimalno,pustila sam ga da prespava i rekla da više nedolazi jer je poštenog i časnog čoveka stavio na stub srama svojim lažima.

Autor: Nemanja Šolaja