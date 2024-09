Zidovi Bele kuće se tresu: Ša raskrinkao Terzu i Sofiju, otkrio da je pao još jedan poljubac, pa osuo brutalnu paljbu po Bori! (VIDEO)

Ori i gori!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Prva tema emisije je odnos Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze, a reč je dobio Nenad Aleksić Ša.

- Terza je vapio za tim da bude prva tema, ostvario si taj cilj na idiotski i kretenski način. Ovo je sramno i debilno. Primetili smo Milena i ja juče kako se Sofija i Terza kreću i bio je i famozni poljubac. Usta na usta, videli smo iz prve ruke. Nemam lepo mišljenje o Milici, ali on je prešao neki nivo. Čeka dete s njom i on to tako olako skapira, kao dete će biti obezbeđeno. Najlakše je svrš*ti u nekoga i pobeći u rijaliti. On nije spreman za to, on je i dalje neiživljeni klinac. Ti si jedan klošar, majmun, smećar. Pobegao si u rijaliti, da bi dobio parče p*čke. Ne umeš da smuvaš devojku, jer si k*rton - rekao je Ša.

- Ti si džukela jedna, ja sve ustanem i kažem. Budalo, imaš godina kao Mionin otac - ubacio se Terza.

- Sofij, pun gas i radi to još jače. Jedva čekam trenutak kad ćeš kukati, jer je on glup kao k*rac. Dobar čovek koji pušta suzu, ovamo psuje decu i vara trudnu ženu. Ti si bre već ostavljen, nakazo - rekao je Nenad.

- Devojka ti rekla da imaš zube kao konj, zamisli blama - rekao je Bora.

- Bog sve vidi, ja ne gotivim Milicu, ali ovo... - rekao je Aleksić.

Autor: Iva Stanković