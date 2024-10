Milica je znala da će to da se desi: Zvezdan zamerio Terzi ponašanje prema trudnoj devojci, potkačio i Sofiju

Današnju emisiju RedAkcija vode Sanja Arsić i Srđan Zelembaba Zele.

Oni su u svom studiju ugostili bivšeg zadrugara Zvezdana Slavnića koji je na samo startu prokomentarisao ponašanje Bora Terzića Terze i Sofije Janićijević.

- Meni se to ne sviđa, oni su mogli drugačije da se dogovore. Iskreno ja mislim da je Milica znala da će to da se desi, ali niko nije očekivao da će to biti tako brzo - rekao je Zvezdan.

Nakon toga je Zvezdan prokomentarisao Sofiju:

- Da se razumemo ona je rekla da nikada ne bi bila sa zauzetim, a onda uradi ovo. Sve je to meni sumnjivo - rekao je Zvezdan.

Autor: N.Brajović