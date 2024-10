Trenutak istine: Aneli otkrila da li bi se pomirila sa Matejom, Aleksandra progovorila o emocijama prema Ša! (VIDEO)

Stavili karte na sto!

Učesnici igraju Igru istine. Prva je igru započela Jelen Ilić, koja je pitanje postavila Aneli Ahmić.

- Istina ili izazov? - upitala je Jelena.

- Istina - kazala je Aneli.

- Da li bi se pomirila sa Matejom? - upitala je Jelena.

- Ne. Nikako ne želim opet da se mirim sa njim. Milena, istina ili izazov? - upitala je Aneli.

- Istina - kazala je Milena.

- Da li bi bila sa Sanjoinom, kada bi on ušao? - upitala je Aneli.

- Nikako. S njim sam bila drugarica, ali stvarno ne. On je meni pisao napolju, od druženja sa njim čak nema ništa. Kad je on u pitanju, nikako to ne želim. Popravke nema za ono što je on meni rekao - kazala je Milena.

- Da li ti se dopada Ša? - upitala je Milena.

- Ne, nikako - kazala je Aleksandra.

- Da li si se zaljubila u Munjeza? - upitala je Aleksandra.

- Sviša mi se - kazala je Ana S.

Autor: S.Z.