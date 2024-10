Čuo sam da je bila animir dama: Neca Lazić opleo slasno po Sofiji, pa stavio na stub srama Terzu! (VIDEO)

Nije se libio da kaže svoj stav!

Nenad Lazić Neca je tokom svog gostivanja u emisiji ''Pitam za druga'' žestoko opleo po odnosu Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze.

Da li te je iznenadio odnos Terze i Sofije?

- Ne. On je jedan običan seljak. Seljačina jedna. Tačno se vidi da nije imao ni od koga da nauči kako treba, a kako ne treba. Vidi se da mu se dopada Sofija, ali se meni ona nikako ne dopada. Deluje mi tupavo, smatram da nije bistra. Milica je iskrenija od nje, sve što je u životu radila, ona je to i priznala. Prirodno je lepa devojka, draža mi je svakako. Drago mi je jer ga je Milica ostavila, dečko je mentol. On je jedan rijaliti fanatik pre svega. Taktički se sve radio, kako bi ga Milica ostavila.

On je juče rekao da Milicu voli kao čoveka, a ne kao majku svog deteta. Kakav stav imaš o tome?

- On je jedan seljak. Svako ko prevari, to kaže. S kim je on zamenio Milicu, s jednom običnom prostakušom. Sofija najlepša?! Kako je ona to najlepša? Lep si ako imaš nešto osim lepote, a Sofija to nema. Milica je devojka koja se dostojanstveno sada ponaša, a dešava joj se sve ovo.

Da li smatraš da su Tera i Sofija podjednako krivi, ili je njegova krivica veća?

- Ne može samo on da bude kriv, jer je njegova verenica trudna. Svesno je nekom uništila najradosniji period. Ona je radila sa jednom osobom, koju ja poznajem. Ona je bila i animir dama. Ne želim da otkrivam detalje.

Autor: S.Z.