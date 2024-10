Izvesna Biljana Đekić javno je obelodanila da je supruga aktuelnog učesnika "Elite 8", Bakija B3, njemu neverna, tj. da je u šemi sa njenim suprugom, a ekipa portala Pink.rs odmah je stupila u kontakt s njom.

Baki B3, naš poznati pevač i denser, devedesetih je osvajao mnoga ženska srca svojim numerama, a sada je, kako bar on kaže, srećno oženjen i ima dva sina, ali sada izvesna Biljana Đekić tvrdi suprotno.

Izvesna Biljana Đekić, na mrežama je podelila fotografije svog supruga i Bakijeve žene, tvrdeći da ga ona vara sa njenim mužem, te je ekipa portala Pink.rs stupila u kontakt sa Biljanom, kako bi čuli njenu stranu priče.

Kako je istakla na samom početku razgovora, to se sve dešavalo pre Bakijevog ulaska u "Elitu 8", te i da se ona obratila Bakiju preko društvene mreže tiktok i da zapravo, denser zna za ovu preljubu njegove supruge.

- Ja sam iz Dervente, a meni muž radi u Kanadi u Americi, njih dvoje su stupili u kontakt preko tih mreža...To sam saznala kada je on došao kući, jer je on posle toga slao mojoj koleginici slike, nisam znala ko je ta žena i šta je, ali sam znala ko je Baki preko televizora. Nakon toga sam ja došla do nekih menadžera, oni su mi rekli da je to ta Bojana koju sam videla, našla sam Bakija na tiktoku i poslala mu moj broj da me nazove, to je bio kraj februara ove godine. To je pre Elite, zna Baki to sve, ja mu kažem to je tvoja žena, on meni kaže da nije i ja mu kažem da je ona bila s mojim mužem i da je pare njegove trošila i moja dva sata, oko 2.000 maraka satovi i nekih nakita joj je poklonio. Nije kriva ona, kriv je moj muž... - rekla je Biljana, te smo je odmah upitali da li je saznala da li je Bakijeva žena prodala sve te poklone ili ih je zadržala:

Ne znam šta je uradila, bilo je tu nekog nakita, mnogo. Ja sam Bakiju to rekla, on meni kaže: "Pa dobro, šta ću ja sad, nisam ja dizao noge, nego ona. Ne znam ja" i to je tako prošlo. Čačkala sam po instagramu, pošto je privatan nalog ne možeš da je dodaš, pa sam došla do njenog broja telefona i napisala sam joj par poruka, a onda je ona meni po deci i familiji, kao da ne poznaje. Ja joj pošaljem sliku od muža, pošaljem joj auto u kom je bila i da je trošila pare. Ja joj slikam taj sat i kažem joj: "Je l' ti je malo?", da ne pričam šta joj je još kupovao. Kupovao joj je tablete da mogu duže da spavaju, k**vetina nema veće...Pio je lekove za potenciju da njima duže traje s*ks...

U daljem razgovoru, odmah smo je upitali da li je za ovu suprugovu prevaru saznala tako što je videla da se dopisuje sa nekom drugom ženom, te je tada počela i da istražuje, što je ona i potvrdila.

- Tako je, primetila sam da se dopisuje sa nekom ženom i tada sam počela da kopam, ali se na kraju on hvalio mojim drugaricama, slao im je slike te, ali sam pola obrisala. I dan-danas se mi prepucavamo kako je ona bolja od mene, ali ne može ona mene da vređa. Hoće Baki da kaže da je njegova žena poštena, pa nije bogami poštena...Oni su za nekih mesec dana potrošili 20.000 maraka, a on zarađuje jer vozi kamion po Americi...Pošto ona peva, sastajali su se verovatno tamo gde je pevala. Nije jednu dovodio, dovodio je više, samo što je ona poznata, a ove nisu. Pa da, dovodio je, šta misliš da nije? - rekla je ona, a onda je otkrila da je sa njim i dalje u braku:

- Šta da radim, morala sam da se vratim, nemam s čim decu da hranim. Da se nisam vratila, ko zna šta bi bilo, morala sam da se vratim, šta bih s decom, na ulicu? Nasilje je bilo više puta, policija u Dervetni to zna, ali se ćuti i trpi zbog dece - zaključila je Biljana za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić