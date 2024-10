Ne štedi reči: Jelena se nakon Zeca ostrvila na Rajačića, urnisala ga bez zadrške (VIDEO)

Haos u najavi?

Jelena Ilić Marinković nije mogla da sakrije gađenje koje ima prema Urošu Rajačiću, te je tom prilikom oplela po njima kod Bebice i Teodore.

- Toliko laže lik za najobičniju stvar, nisam imala utisak takav napolju. Rajačić je patološki lažov, skoro kao IVan samo na drugačiji način...Zvao me da ga savetujem šta da radi, blam me je šta priča, kakav bolesnik. Neki njegov drug, otac mu je neki lekar, on pričao za tog druga šta radi sa automobilima, ta porodica, odlepili mu roditelji, napravili haos kada je ovaj bio unutra, a sve to mu gleda porodica, bolesnik! Danas je rekao ovoj Eni kao da je sledeća, ova se smeje - rekla je Jelena.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: Nikola Žugić