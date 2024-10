Izvesna Biljana Đekić javno je obelodanila da je supruga aktuelnog učesnika "Elite 8", Bakija B3, njemu neverna, tj. da je u šemi sa njenim suprugom, a ekipa portala Pink.rs odmah je stupila u kontakt sa Bakijevom suprugom Bojanom.

Ova vest obišla je sve medije u Srbiji, te smo odmah stupili u kontakt sa Bakijevom ženom, pevačicom Bojanom, koja je u suzama započela razgovor.

- To je gnusna laž! Meni je policija ovog momenta izašla iz stana, zvala sam ih. Pitala sam ih da dođu, hteli su da me vode u hitnu, jer su videli da mi nije dobro, htela sam da dignem ruku na sebe koliko mi nije dobro! - istakla je Bakijeva žena kroz suze i objasnila:

- Ja ne mogu da zabranim da se neko slika sa mnom, to je fotografija koja je nastala kada sam ja pevala u lokalu. Raspitivala sam se kod gazde ko je ta žena, ko je taj čovek, meni su rekli da je to žena psihički poremećena, od dosta ljudi sam dobila...Ona je pričala da sam bila kod njih u stanu, da sam trošila pare, to nije tačno i to je laž! Zašto se uhvatila za mene, ja to ne znam! Dao nam je bakšiš možda meni i koleginici po 100 dolara, žena je bolesna! Žena me je proganjala, za vikend sam pevala, ona mene zove stalno, milion poruka, posle sat vremena stoji ta slika, blokirala sam je na svim mogućim vrežama. To je svinjetina jedna, na šta liči taj, kad moram da kažem tako - rekla je Bojana kroz suze i dodala:

- Znači dođe mi da dignem ruku na sebe, ovakvu sramotu nikada nisam doživela! Meni ne znači prijava niti pare neke, želim da se ta žena liši slobode! Sve što imam da kažem je da je ovo katastrofa, ogorčena sam! Nikada u životu ovo nije izneto na moj račun za 40 godina. Mora da ima dokaz da takvu gnusnu laž izjavi, to nije mala stvar, to je stvarno dno-dna i za to treba da se odgovara, na ovome neće ostati - rekla je Bojana za Pink.rs.

