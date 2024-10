Zadatak uspešan: Aneli uverila Anđelu da joj se sviđa Rajačić, ona je savetovala da se ne zaleće! (VIDEO)

Primila se!

Aneli Ahmić uveravala je Anđelu Đuričić da joj se sviđa Uroš Rajačića.

- Zaljubila sam se, sviđa mi se Uroš - rekla je Aneli.

- Verovatno te odradio, ima prljavu energiju - rekla je Anđela.

- Prošle godine me je vređao, ali sad dobro funkcionišemo - rekla je Ahmićeva.

- Lep je on, poklopile su vam se energije - rekla je Đuričićeva.

- Mima napravila scenu, on treba da se bavi njim, boli me d*pe. On je bio Janjušev najbolji drug - kazala je Aneli.

- Nemoj da se zalećeš - savetovala je Anđela.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: Iva Stanković