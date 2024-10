To je devojka puna ljubavi: Gastoz tvrdi da Anđela nosi masku ledene kraljice, ali uveren je da će doći do nje! (VIDEO)

Zatreskan do ušiju!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Prvi pitanje pročitao je Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Da li imaš dovoljno strpljenja i ljubavi za ledenu - pročitao je Milan.

- Imam, ali to je sve maska. To je devojka puna ljubavi, ali treba doći do nje. Mislim da bi otopila i najveću santu leda za dva munuta, sve mi je zasad slatko i potaman - osgovorio je Gastoz.

- Jel ti prija ovo sve - pitao je Milan.

- Prija mi, ali sve ima svoje i to je najbitnije - rekla je Anđela.

- Želeo si zagrljaj i sledeći dan, sad si ga dobio. Da li to univerzum radi za vas - pročitao je Milan.

- Mnoge atvari univerzum radi za nas, iako to nisam očekivao - rekao je Nenad.

- Družimo se, zagrljaj kao zagrljaj, ništa vau - rekla je Đuričićeva.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković