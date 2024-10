Pakao pravim sebi: Rajačić šokiran sopstvenim postupcima, Mateja otkrio da bi podržao njegovu vezu sa Aneli! (VIDEO)

Prijateljstvo na staklenim nogama!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Naredno pitanje pročitao je Urošu Rajačiću.

- Je l' zbog Janjuša želiš da p*vališ Aneli - pročitao je Milan.

- Ne želim da je p*valim, rekao sam to u pijanom stanju. Loše se osećam, šta god da kažem totalno je suvišno. Sam sebe šokiram iz dana u dan, pakao pravim sebi i krivim sebe - rekao je Rajačić.

- Rekao je da bi išao do kraja u tom stanju sinoć. Ne mislim da je to zbog Janjuša. Krivo mi je što smo doveli do ovoga, ne želim da ga pravdam ovde, Može da ispadne da sam izljubomorisao, ali štami radiš čoveče? Sad da se smuvaju, podržao bih ih, boli me uvo - rekao je Mateja.

- Janjuš je tako ismevao Pirata, tako da mogu tek sad da zamislim šta radi. Pirat je vređao Aneli, da bi zaštitio Janjuša. Aneli je glupa, ne razmišlja o posledicama, ali nije on slučajno izabrao taj zadatak. Hteo je da ponizi Janjuša, on ne preza od prijatelja - rekao je Bebica.

- Meni je ovo blam, Aneli se srozala. Žena od 35 godina se stavlja u koš sa devojakam od 19 godina. Pokazala je svoje pravo lice. Odmah sam rekao da je to zadatak, kako bih je zaštitio, ali njoj je to išlo u prilog - rekao je Stanić.

- Ne mislim da je hteo da spava sa mnom zbog Janjuša - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković