Kada bude ugledao naše dete shvatiće... Terza zbog Sofije SRUŠIO SVET trudnoj Milici, njeno novo priznanje rasplakalo naciju

Već nedeljama unazad sve oči su uprte u Borislava Terzića Terzu, koji je u "Eliti" prevario trudnu verenicu Milicu Veličković, koju je upoznao i zavoleo u prethodnoj sezoni rijalitija, a potom obelodanio emotivnu vezu sa Sofijom Janićijević.

Iako je u "Elitu 8" prema sopstvenom priznanju ušao kako bi finansijski obezbedio sebe, svoju trudnu verenicu Milicu i bebu koju čekaju, Terza je posle samo nekoliko dana počeo da šalje tajne signale Sofiji, a potom su usledili tajni poljupci, dodiri i udvaranje, da bi na kraju priznao da se zaljubio u Janićijevićevu, te da trudna Milica može da "nastavi dalje".

Milica je i dalje u šoku zbog svega što joj je priredio verenik kojeg je javno nazvala monstrumom, budući da ne mari za to kako stres koji joj priređuje utiče na njihovo dete, a noćas je na TikToku komentarisala novonastalu situaciju. Budući da Terza sada, da bi opravdao sebe, govori da njegov otac nije prihvatio zbog Milicu zbog priča o njenoj burnoj prošlosti, ona ističe da ni Sofija ništa bolje neće proći.

- Zaj*baće ga, naravno, a pogotovo što njegovi to ne podržavaju, niti će ikada podržati. Valjda, kada bude video dete, će da shvati šta je izgubio. J*biga, sad je "imaginarno", nemam ni ja osećaj, govore mi:"Smiri se, videćeš kad budeš dobila dete, biće ti lakše kad ga pogledaš", e šta će on da kaže kada bude pogledao to dete, ako ga bude pogledao?! - upitala se Milica.

Veliku prašinu je podigla kada je za Pink.rs izjavila da će najverovatnije kao oca deteta upisati NN lice, a ne Terzu, što je sada ponovo objasnila:

- Ne radim ja to zbog prevare ili tako nečega, nego ja ne vidim trunku njegove brige za dete - istakla je Milica, a potom poručila:

- Deluje kao da smo se zabavljali, da ja nisam trudna i da je on u fazonu:"Pa dobro, ja sam ostavio devojku, našao sam novu, šta sad" - šokirana je Veličkovićeva.

Autor: Darko Tanasijević