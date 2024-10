Borislav Terzić Terza javno je u "Eliti" ostavio trudnu verenicu Milicu Veličković i uplovio u emotivnu vezu sa Sofijom Janićijević, što je podiglo ogromnu prašinu u domaćoj javnosti.

Terza je naišao na brojne osude korisnika društvenih mreža, koji njegov postupak smatraju monstruoznim. On, s druge strane, svoj postupak pravda time da njegov otac nije mogao da pređe preko Miličine prošlosti, zbog čega je odbio da dođe na njihovu veridbu, kao i time da je voli kao osobu, ali ne kao emotivnu partnerku. Takođe, istakao je da mu se ona isprva fizički uopšte nije dopala, a kada je o detetu reč, rekao je da će ono biti njegova briga, ali da sa Milicom više ništa ne želi.

Međutim, uoči ulaska u "Elitu 8", koja je počela 7. septembra, pričao je potpuno drugačije.

- Ne može neka devojka da me zaintrigira. Ja sam zaljubljen u Milicu, to je to. Sigurno će tu biti neka koja će biti zanimljiva - poručio je Terza samo nekoliko dana uoči ulaska za "Rijaliti rešetanje sa Jocom novinarom", a u noći kada se uselio na imanje u Šimanovcima plakao je kao kiša jer se razdvaja od trudne verenice Milice, koja će mu, kako je pričao, mnogo nedostajati.

- Osećam se lepo, vraćam se na mesto gde sam bio dve sezone. Tužan sam jer Milica ne ulazim sa mnom, ali ovde sam zbog nas dvoje i naše bebe. Biće mi teško bez nje, zaplakao sam zbog nje, ali šta da se radi... Mnogo mi nedostaje - rekao je Terza za Pink.rs, pa je otkrio šta će promenti u "Eliti" ove sezone:

- Neće biti siguno budalaština, promeniću neke stvari.. Neću dozvoliti sebi da gubim honorare na razne degenerike. Daću sve od sebe, a sada s obzirom da sam sam, biće mi lakše da se svađam, jer prošle godine kada nisu mogli na mene, udarali su na Milicu, a sada neće moći - rekao je Terza pa je pokazao brojanicu na kojoj piše M i T i B, a B je beba.

Podsetimo, Terza je verio Milicu 22. avgusta ove godine u jednom prestoničkom restoranu, gde su okupili familiju i prijatelje kako bi svi zajedno saznali pol njihove bebe koju željno iščekuju. Romantična veridba propraćena je ovacijama i suzama, a Terza je ubrzo, 7. septembra, ušao u "Elitu" kako bi sebi, Milici i njihovoj bebi obezbedio krov nad glavom. Samo tri dana kasnije počeo je da se udvara atraktivnoj Sofiji, sa kojom je pre nekoliko dana zvanično obelodanio vezu, iako su se tajno ljubili ranije, nekoliko puta.

- Čim sam priznao to sviđanje i emociju, mislim da je to to. Ja sam se obratio javno, nisam hteo da se krijemo po ćoškovima. Ne želim da ona gleda neke klipove. Da, ja sam je ostavio, neka čuva i neka pazi na bebu. Evo, ostavljam Milicu! Rekao sam da me dete zanima, mi nećemo biti zajedno - rekao je sinoć Terza u emisiji "Pitanja gledalaca".

Autor: Darko Tanasijević