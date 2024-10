Trudnu Milicu Veličković, sada već bivšu verenicu učesnika "Elite" Borislava Terzića Terze, uslikali smo danas u jednoj zdravstvenoj ustanovi na Novom Beogradu.

U Milicu Veličković proteklih nedelja uperene su oči domaće javnosti, budući da ju je verenik Terza, koji je ušao u rijaliti da bi njima i bebi koja je na putu obezbedio krov nad glavom, javno prevario sa Sofijom Janićijević, sa kojom je obelodanio vezu. Tajne signale počeo je da joj šalje samo nekoliko dana nakon početka rijalitija, a već nekoliko dana u zvaničnoj je vezi sa novom izabranicom i ne krije koliko je zaljubljen.

Trudna Milica ne krije da je pod konstantnim stresom zbog novonastale situacije i ne krije razočaranost i ogorčenost koju oseća prema Terzi - kako kaže, ne toliko zbog preljube, koliko zbog toga što ne misli na bebu niti stes koji im priređuje u poodmakloj trudnoći.

Terza poslednjih dana ni Miličino ime ne izgovara, već govori o "drugoj strani", kojoj se sinoć u emisiji "Pitanja gledalaca" konačno obratio:

- Čim sam priznao to sviđanje i emociju, mislim da je to to. Ja sam se obratio javno, nisam hteo da se krijemo po ćoškovima. Ne želim da ona gleda neke klipove. Da, ja sam je ostavio, neka čuva i neka pazi na bebu. Evo, ostavljam Milicu! Rekao sam da me dete zanima, mi nećemo biti zajedno - rekao je sinoć Terza u emisiji "Pitanja gledalaca".

E-Stock/Nenad Milošević E-Stock/Nenad Milošević Previous Next

Brojni učesnici "Elite", ali i gledaoci danima se pitaju i komentarišu kako li je Milici, koja trudna gleda šta joj (bivši) verenik sa drugom radi na televiziji, a mi smo je danas uslikali dok je odlazila kod lekara. Kako smo saznali, Milica je išla na ultrazvuk kako bi se doktor uverio u to da joj trudnoća napreduje kako bi i trebalo, usled konstantnog stresa kojem je izložena.

E-Stock/Nenad Milošević E-Stock/Nenad Milošević Previous Next

Autor: Darko Tanasijević