Gosti Nikole Žugića i Joce novinara u današnjoj "REDakciji" na RED TV bili su bivši učesnici "Elite" Vanja Živić i Nemanja Gačić, koji su bez dlake na jeziku prokomentarisali javnu preljubu Borislava Terzića Terze, koji je ostavio trudnu verenicu Milicu Veličković i uplovio u emotivnu vezu sa Sofijom Janićijević.

Vanja smatra da će Terzin i Sofijin odnos biti nalik onom koji imaju Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica.

- Pomešao je dečko ulje i vodu, tako bih se ja izrazila. Razočarao me je baš, ali vidim da će se ponoviti situacija, podsećaju me on i Sofija na Teodoru i Bebicu. On će da trči oko nje, da udovoljava, kuva, da sprema... Vidimo da je poletan, da je u gasu totalno, a ona će to da iskoristi maksimalno, jer je vrlo namazana. Vrlo je spremna ušla u rijaliti, što mi se dopada - rekla je Vanja, koja ne krije da je na Miličinoj strani.

- Milice mi je baš žao, ali bolje odmah na početku da vidi kako stoje stvari. Treba da gleda sebe, svoju trudnoću, zdravlje, svoje dete... Što se tiče njega, videćemo da li će ispoštovati svoje obaveze kao oca, mislim da hoće, što je u redu. Došao je tamo da se bori za njih, njihovo bolje sutra. Čula sam da su kartice kod Milice, sva podrška za nju. On će se isprosipati najstrašnije, shvatiće on šta i kako, ali biće kasno.

Gačić je šokiran Terzinim postupcima.

- Svaka mu čast na glumi, odglumio je... Skidam kapu, duboki naklon. Šta je uradio i kako se pokazao, šta je pričao da će da radi, a ništa nije uradio. Posle dva dana je napravio prvi potez, čime je pokazao Milici da hoće da napravi taj raskid. Bilo bi mi kul da je ustao i rekao:"Milice, tako i tako, to je to, zaljubio sam se u Sofiju", a ne ovako. Otišao kod Drveta mudrosti, rekao:"Trebaju mi dva piva i za moju Sofiju vino". Moju Sofiju... - šokiran je Gačić, koji je žestoko iskritikovao i pojedine bivše cimere.

- Ja bih voleo da prokomentarišem gospodu koji podržavaju tu vezu, na primer gospodin Lepi Mića, koji ima ćerku. Voleo bih da vidim njegovu facu dok sedi kući i gleda kako njegov zet radi to što radi Terza, a njegova ćerka sedi kući, plače, ne daj Bože dobije spontani. Voleo bih da vidim Kačavendu isto, da ima ćerku, pa kako bi ona komentarisala svog zeta? Mateju, koji je fin, kulturan, vaspitan, a psuje ko košijaš. Kako bi reagovao da vidi muža svoje sestre trudne, da se tako ponaša. Svi gledaju rijaliti, svoju g*zicu. I voleo bih da vidim Munju, izjavio je:"Mala će ostati bez tate". Voleo bih da ga vidim kako bi reagovao da njegova sestričina ostane bez tate - istakao je on u "REDakciji".

