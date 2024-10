Haos u REDakciji! Bivša učenica Elite urnisala Anđelu Đuričić: Jedva čekam da Gastoz shvati da je poremećena šizofreničarka!

Anđela Đuričić u "Eliti" je sve prisnija s Nenadom Marinkovićem Gastozom, koji se svim silama trudi da osvoji njeno srce, a za ulazak u vezu sve vreme navija i bivša učesnica "Elite" Vanja Živić, koja smatra da će lepotica iz Đenovića tek tada pokazati svoje pravo lice.

Gostujući u "REDakciji" na RED TV kod Nikole Žugića i Joce novinara, Vanja je istakla da ne zna zbog čega je Anđela zaslužila takav tretman od Gastoza.

- Anđela je zaljubljena samo u sebe, ni u koga drugo. Ozbiljan folirant. Nema kvalitete da bi imala takvu pažnju i udvaranje, ne znam šta je Gastozu. Ona ga odbija, a njega to privlači, znam ga ja - objasnila je Vanja na RED TV.

O njoj ima najgore moguće mišljenje.

- Ja bih jako volela da uđu u vezu, a ući će sigurno u nekom trenutku, malo joj fali. Gastoz je jako šarmantan, ima tu žvaku, ume sa ženama, zanimljiv je... Pruža joj pažnje više nego što zaslužuje, diže je u nebesa, kraljice, boginjo, lutko... To je lepo, nema tu šta, podržavam takvo ponašanje muškarca prema jednoj ženi, to tako i treba. Međutim, kada je ona u pitanju... Jedva čekam da uđu u vezu, da tada tek on shvati kakva je Anđela - jako naporna, jako nenormalna, šizofereničarka, poremećena, ozbiljna folirantkinja, kao da je motku progutala. Sva mi je uštogljena, lepa je i zgodna, ali samo ta ljuštura i to je to. Unutra... Ne dao Bog sa nama! Taj koji uđe u kolo sa njom... Daće dinar da uđe, dva da izađe. Lepi su mi kao par jer on je šarmantan i ima tu priču, samo zbog toga - rekla je Živićeva i dodala:

- Kakvo njeno teško isustvo sa Zvezdanom?! Bilo je njemu teško iskustvo, kao i Mateji! Biti sa jednom tako napornom ženetinom... Sve što predstavlja da je ona proživela, smatram da je druga strana proživljavala sa njom. Ona je tip osobe koja ide, davi, gnjavi, juri... Jako je naporna - zaključila je ona.

Autor: D. T.