Konačna odluka: Matea i Ivan Marinković saopštili da li će biti u vezi (VIDEO)

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', voditeljka je pročitala naredno pitanje za Ivana Marinkovića i Mateu Stanković koji su progovorili o svom odnosu, te su doneli odluku da više ne budu zajedno.

- Ti i Matea se baš slažete, Jelena je našla svoju sreću, pa ćeš valjda i ti? - glasilo je pitanje.

- Matea je super devojka, drago mi je što je većina devojaka voli u kući. Nadam se da Kačavenda neće promeniti mišljenje o njoj, Gastoz je isto gotivi to mi je bitno.Družimo se sada, pa ćemo videti šta će biti - rekao je Ivan.

- Da sam pila, pa i da imam neki izgovor. Malo pre me napu*io bez razloga, po ceo dan perem veš, a on je krenuo da se dere što sam stavila jedan peškir. Nema druga šanse za nega - rekla je Matea.

- Zbog čega misliš da je Soni koristoljubiv i da nije iskren prema Jeleni? - glasilo je pitanje za Gruju.

- Ja ne iznosim šta sam pričao na nominacijama, pre ulaska dok smo čekali da nas prozovu, on je savetovao nove igrače da napadaju stare igrače. Ušao je strategiju da igra rijaliti, pošto mu to nije prošlo odlučio je da uđe u vezu sa Jelenom - rekao je Gruja.

- Gruja lupeta, on sve gleda kroz svoju situaciju. On je jedan mučenik koji je našao Mimas da mu plača dugove, on je ženu ostavio zbog Mimas i iskoristio je na sve moguće načine. Samo vi pustite da mene Miloš iskorišćava - rekla je Jelena.

Autor: N.P.