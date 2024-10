Palo priznanje: Anđela otkrila zašto je odbila da šiša Gastoza, on ne trepće dok je sluša! (VIDEO)

Sevaju varnice!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka je pročitala novo pitanje koje je bilo za Anđelu Đuričić.

- Zašto si šišala Mateju, a Gastoza nećeš - glasilo je pitanje.

- Kad smo ušli pitao me je, tad očima nisam mogla da ga vidim. Toliko mi je tad bio naporan, rekla sam sebi: "Baš ću ovog da šišam". Posle toga me nije pitao, kasnije je bacio foru da šišam Mateju, a njega da neću. Naravno da bih i njega - odgovorila je Anđela.

- Hteo sam da ubijem Đoleta, ali dobar je kurir - dodao je Marinković.

Naredno pitanje bilo je za Aleksandru Nikolić.

- Zbog čega ti se ne dopada Miona? - glasilo je pitanje.

- Njena eregija, njega faca... Čini mi se da je podla i loša osoba. To je osećaj, ne mora da bude razlog. To pratim i nikad ne pogrešim. Devojka meni ništa nije uradila, ali to je osećaj - odgovorila je Aleksandra.

- Ne zanima me. Ja sam sve rekla i iza toga stojim. Ona bi da ima s*ks sa Ša, pa sam joj zbog toga odvratna. Pratila je mene, deklamovala je kako sam se ponašala. Njoj nije normalno što mi dečko sprema, što ga ljubim, a meni je to smešno - odbrusila je Miona.

- Nisam rekla neke teške uvrede. Uzbudila se, krenula je da me vređa - dodala je Nikolićeva.

Autor: A. Nikolić