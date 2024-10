Nimalo žena i dama, nego dno: Alibaba dočekao svojih pet minuta, nakon Anelinog rusvaja u Eliti razvezao jezik za Pink.rs

Asmin se oglasio za Pink.rs nakon spekulacija u Eliti da je bio u pravu za sve što je govorio o Ahmićevoj!

Aneli Ahmić već dva dana je na ozbiljnom stubu srama zbog ponašanja koje je imala na žurki, kad je flertovala sa Urošem Rajačićem.

Kako se sinoć tokom emisije "Pitanja gledalaca" komentarisalo njeno ponašanje i polemisalo da li je dokazala da je Asmin Durdžić bio u pravu za sve što je tokom prethodne sezone pričao o njoj.

Mi smo pozvali Alibabu, kako bismo čuli šta on ima da kaže na ovu temu, a nije bio ni najmanje blag.

- Mene i Staniju su najstrašnije razapinjali zbog ljubavi. Ja nisam imao pravo da zavolim drugu ženu, a otišao sam od dotične baš zbog stvari koje je radila u utorak na žurki, a bebu ostavljala kod tetke ili mene. A svi ti koji su Staniju i mene najstrašnije pljuvali danas podržavaju Sofiju i Terzu, toliko o Mićinom katakteru i kodeksu! A ponašanje od dotične, sama je pokazala da ništa lagao nisam dok sam iznosio stvari sa dokazima, mogu samo reći da to nije ništa šta je meni sve radila - govorio je on za Pink.rs, pa dodao:

- Šta da vam kažem više što već nisam rekao? Imati ženu koja ode na after i da je nema 3 dana, šta bi vi na mom mestu ili šta bi svaki muškarac uradio na mom mjestu? Ona kad se napije ili povuče crtu sutra se ne seća ničega, a meni je odlazila po 3 dana da je nema. Ko zna s kim se vucarala i šta je radila... Hteo sam zbog deteta od nje napravit ženu, majku, al je nemoguće. Ovo je sve ništa šta sam ja proživeo s njom, ovo je tek mali deo što pokaže malo kad popije, pa ide od jednog do drugog, igra, nabija se na onu stvar, liže lika i to radi majka malog deteta? Fuj, ponašanje, nimalo žena, nimalo dama nego dno - poručio je Alibaba za naš portal.

