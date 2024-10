Deniz imala trojku sa Matejom Matijevićem: Obelodanila njegove mračne tajne i fetiše, pa mu dala ocenu (VIDEO)

Šok ispovest bivše zadrugarke!

Joca Ilić u emisiji "Pitam za druga" ugostio je Elektru Elite i Deniz Dejm. Deniz je obelodanila razne mračne tajne takmičara "Elite", kao i da je bila intimna sa Matejom Matijevićem, ali i njegovim drugom, u tandemu.

- Vidiš kakav je Mateja, vidim da mu pada maska. Ja njega znam privatno, vrlo je zanimljiv, harizmatičan i devijantan. On je trasžio trojku sa jednom mojom drugaricom koja isto ima sajt i velike silikone. Imali smo aferu posle ponoći. Do trojke nije došlo, ali sam bila ja sa njim. On ima različite fetiše. On se pali na stopala, a posle smo imali trojku sa njegovim drugarom. Oni su mene zajedno obrađivali. On se pali na incestne priče, on je bio sin, a drug otac, pa su zajedno mene, voli on te porodične afere. On se pali na mamice, vidiš. On se pali na lutkice, na silikone. On je iz Pančeva došao samo zbog mene. Gruja ima bolji alat, tako da ću Mateji da dam ocenu osam ili devet - govorila je Deniz.

- To je baš visoka ocena - dodala je Deniz.

- Pa sa drugarom devet. Vrelo je bilo, kao i sa Franom - smejala se Deniz.

Autor: A. Nikolić