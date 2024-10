On je neverovatno... Anđela samu sebe šokirala priznanjem o Gastozu! (VIDEO)

Iz dana u dan sve više priča o njemu!

Anđela Đuričić komentarisala je ponašanje Nenada Marinkovića Gastoza sa Anom Spasojević. Ona je priznala da joj on odgovara onakakav kakav jeste i da ne bi volela da je "papuča" poput nekih muškaraca.

- Ne smatram njega za budalu koja bi to radila, niti bih ja to volela. Ovo kako radi je sve super, iako smo sad drugari. Uvek može bolje, ali sam za sad zadovoljna. Vremenom će verovatno da mi rastu kriterijumi, a već sam u fazonu daj mi nešto novo. Ja sve uzimam u obzir, on je ovde prvi put i za to mu svaka čast jer mnoge stvari ne zna. Ja ne mogu da verujem da sam rekla i shvatila, ali on je neverovatno naivan za ovaj prostor - govorila je Anđela.

Autor: A. Nikolić