U Milicu Veličković proteklih nedelja uperene su oči domaće javnosti, budući da ju je verenik Terza, koji je ušao u rijaliti da bi njima i bebi koja je na putu obezbedio krov nad glavom, javno prevario sa Sofijom Janićijević, sa kojom je obelodanio vezu.

Tajne signale počeo je da joj šalje samo nekoliko dana nakon početka rijalitija, a već nekoliko dana u zvaničnoj je vezi sa novom izabranicom i ne krije koliko je zaljubljen. Milica je danas imala lekarski pregled, a zatim se oglasila na svom TikToku gde je snimala lajv i odgovarala na pitanja.

- Beba će se zvati Barbara, a ne Janja. To je moja beba, nije naša. Ja sam želela da on bude otac deteta šta god bude, ali ovo ponašanje, pa nisam obolela u glavu stvarno. Ako nekom najgore nešto želim, onda je to on. Posle tri dana to da uradi nekome, još da kaže da me nije voleo, a rastali smo se u najvećij mogućoj ljubavi. Bukvalno ne znam šta da kažem. Svaki mogući čovek da mi je napravio dete, bilo bi mi bolje. Zakonski će moći da viđa dete, neka me tuži, ali njega to ne zanima, kao ni dete. Neće me tužiti - rekla je Milica u lajvu na TikToku i progovorila o Terzinoj porodici.

- Sa njegovim bratom se ne čujem, ne znam što kaže da se čujemo. Meni se pordica njegova ne javlja, iako znam da su svi zgroženi, javlja mi se samo njegova jedna tetka. Ja bih njegovima dala da viđaju dete, ali evo mene niko nije pozvao od njegovih, ništa, ni da vide da li je sve u redu. Ja bih pozvala na njegovom mestu. Očigledno je da sve ide iz njegove kuće - kaže Veličkovićeva i dodaje:

- Terza već na računu ima nulu, tako da je ne mogu da mu ostavim nulu - kaže Milica i dodaje:

- Mislim da je Car za Terzu izmislio očinstvo. Izmislio - poručila je Milica.

