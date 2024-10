Hladna je kao zmija: Kačavenda nikad iskrenija odbrusila Sofiji, Kulićeva je dokrajčila argumentima! (VIDEO)

Dokusurili je!

U toku je emisija 'Gledanje snimaka'. Večerašnja voditeljka Ivana Šopić spremna je da zajedno sa učesnicima pogleda snimke ogovaranja, spletki i podvala koje oni do sada nisu videli.

Milena Kačavenda i Miljana Kulić izneli su svoje mišljenje o ulazi Sofije Janićijević u odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom.

Kačavenda je rekla da si bila debela i da imaš komplekse, šta kažeš za to? -pitala je Ivana.

- Mislim da je promenila mišljenje jer sam odala drugačiji utisak kad sam ušla tako da je to glupost. Nikad nisam prešla 55 kilograma i nemam lifting na licu -rekla je Sofija.

- Rekla sam u klipu da me je ozbiljno iznervirala kada je već krenula priča po kući za njih dvoje gde je ona govorila da on treba da je odbrani jer je muško. Ja sam sve to što sam rekla i mislila, njen postupak od samog ulaska mi je bilo katastrofalno. Ja sam promenila mišljenje ne drastično ali mislim da mora da preuzme odgovornost a ne da priča ovako. Meni je ona užasno bila iritantna, delovala mi je hladno kao zmija. Uopšte mi se nije dopalo to sve, ja ne bih olako ulazila u odnos a da znam da ima devojku i da je trudna, na perfidan način mu se uvlačila pod kožu i nije mi tako iritantna kakva je bila u početku. Ona jeste bila kratka, jasna i koncizna i ne može neko ko je proračunat da kaže nešto slučajno -rekla je Milena.

- Što se tiče odnosa Terze i nje smatram da ovde ima mnogo lepih momaka i da nije slučajno ušla u odnos sa njim. Itekako zna šta radi i igra rijaliti, kad bude uzela svoj novac neće je zanimati niko, ja moram da kažem da se najviše slažem sa Nenadom, moje mišljenje je slično tome. Što se Terze tiče niko nije to očekivao, ovde su ljudi gnusnije komentarisali neke druge prevare a meni je ovo najgora prevara do sad jer je prevario trudnu. On nema životinjske instinkte da ne može da se kontroliše i zaista sam šokirana, mislila sam da se njihov odnos poboljšao all sam se izgleda prevarila -rekla je Miljana.

