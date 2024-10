Hronologija ljubavnog odnosa: Mateja i Ena progovorili o detaljima svoje veze, evo da li se nazire pomirenje! (VIDEO)

Prijatelji ili nešto više?

U toku je emisija 'Gledanje snimaka'. Večerašnja voditeljka Ivana Šopić spremna je da zajedno sa učesnicima pogleda snimke ogovaranja, spletki i podvala koje oni do sada nisu videli.

Mateja Matijević i Ena Čolić progovorili su o svom ljubavnom odnosu iz spoljnjeg sveta, te otkrili da li postoji mogućnost da se emocije obnove.

- Mi smo se upoznali na nekom splavu kad sam izašao iz treće sezone i onda sam je osvojio to veče, nakon toga sam ja očijukao sa strane i ona me je preduhitrila pa mi je poslala poruku da nije to to. Ali mi smo ostali u dobrim odnosima i nakon par godina smo počeli da živimo zajedno i svakodnevno smo bili zajedno ta tri meseca -rekao je Mateja.

- Zato mi imamo taktiku da se mirimo na 3 godine tako da će još sačekati, mislim da bolje funkcionišemo kao prijatelji. Ja sam njega gledala tada u trećoj sezoni i već sam znala ko je i mislila sam da je gad malo. On je bio uporan i za Orozovićev rođendan smo izašli iz stana i tad je prvi put probala viski i 4 sata smo pričali i tako je krenula ta veza. Provalila sam da tu nema ništa od njegovog ja hoću -rekla je Ena.

- Ja se ne sećam toga, ni čak tog prvog raskida -rekao je Mateja.

- Mi toliko imamo lep odnos da ja ne želim da mi to pokvarimo, možda mi nismo jedno za drugo i sad kad bi probali možda bi se razočarali jedno u drugo -rekla je Ena.

- Ja sam jako malo bio slobodan u rijalitiju da mogu da se zezam sa svima i da nema neki pritisak, ako nađe nekog momka ja ću podržati ako bude dobar za njim -rekao je Mateja.

- Vi meni delujete kao da ste zajedno u vezi, toliko cvetate zajedno -rekla je Anđela.

Taj naš kontakt napolju je neizbežan jer imamo zajedničko društvo napolju, ja nju zaista poštujem kao osobu i možda ljudima to nije normalno ali je tako. Logično je da me privlači -rekao je Mateja.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja