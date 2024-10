Uništila ih!

U sinoćnjoj emisiji ''Gledanje snimaka'', Miljana Kulić žestoko je zaratila sa Borislavom Terzićem Terzom i Sofijom Janićijević, te najstrašnije osudila njihov odnos. Stoga, pozvali smo Mariju Kulić kako bi dala svoj sud i otkrila da li podržava stav svoje ćerke, a dotakla se i Ivana Marinkovića, s kojim Miljana ponovo nije u dobrim odnosima.

Prvo je prokomentarisala najkontroverzniju priču koja trese Belu kuću, vezu Terze i Sofije.

- Miljana je na strani trudne Milice, iako nije s njom ni u kakvim odnosima. Ona to gleda objektivno kao žena i slažem se s njom. Po meni su i Terza i Milica foliranti, jer imali su najteže uvrede jedno za drugo, a zavaravali su narod da je sve idealno. Terza nije hteo da se izjašnjava da ne želi dete, zbog naroda, Milica je takođe rekla da će roditi, kako je narod ne bi osudio. Sigurno bi prekinula tu trudnoću, da nisu bili u javnosti. Ovo je ženska sujeta i podržavam to, jer Terza je sve znao o njoj, kakva god da je. Milica će sad morati da plati to što nije bila iskrena, na kraju će čuvati dete sama. On je džukac seljački, Munjez i on su takvi seljaci, nijedna devojka ih ne bi pogledala na ulici - rekla je Marija.

- Lisica koja se nakačila na njega, jer znala je da će to biti tema o kojoj će se pričati. Rekla je da nema empatije, udariće i nju tad kad bude najviše povređena. Proći će kao Milica, možda i gore. Apsolutno igra rijaliti, nikad neće ni biti s njim. Čim se onoliko uradila sa onoliko godina, očigledno traži imućnog muškarca, a ovog nema ker za šta da ujede. On ne razmišlja kako se ta beba oseća, jer oseća sve što i majka, ono je monstruozno. Taj seljak je napravio dete, samo kako bi osvojio prvo mesto. Mislio je da će trudnica Milica da osvoji glavnu nagradu - nastavila je ona.

A zatim se osvrnula i na Ivana, za kog nije imala reči hvale.

- Ivan igra igru, tera inat Jeleni. Mnogo je on grešio i u spoljnom svetu, nismo želele da pričamo o tome. Rekla sam da mu damo šansu, medijski je došao kod nas, kako bi popravio sliku o sebi. Kad je u radiju pozdravio samo admine, a ne Željka, tad sam rekla da mu više neću davati šanse. On je đubre jedno smrdljivo, odvratno i sebično, misli samo na svoje d*pe. Uhvatio se za tu Mateu da bi imao neku priču. Dogovorile smo se s njim da ide na more s nama, u našem trošku. Rekao je da nije mogao da ide s nama i zato je Miljana ostala kod njega, kako bi zajedno došli u Tivat. Posle je rekao da ga more ne zanima, jer nije obavio neke obaveze. Zaslužio je da mu se dogodi sve najgore - završila je Marija.

Autor: Iva Stanković