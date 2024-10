Plaši se da i njena ćerka ne odrasta bez oca kao i ona: Elektra Elit dala svoj sud o Terzinoj prevari trudne Milice, a evo šta misli o Sofiji

Elektra Elit, naša estradna umetnica, u emisiji "RedAkcija" dala je sud o Terzinoj prevari trudne Milice Veličković.

U novom izdanju emisije "RedAkcija" na RED TV, voditelji Milica Krasić, Goran Todorović i Sanja Arsić ugostili su Elektru Elit, koja je ovom prilikom prokomentarisala situaciju koja je zadesila trudnu Milicu Veličković, a to je Terzina prevara.

- Lepa je, ovo što joj se dešava ne treba da joj se dešava. Oni nisu uzeti, ona je zatrudnela u rijalitiju, e sada kako je njima bilo napolju, njemu se desilo to što se desilo. Ona treba da ispadne najjača i da izvede to dete na put i da to dete bude živo i zdravo - rekla je Elektra, te je prokomentarisala Miličinu odluku da Terzu upiše kao "NN" lice:

- Muškarac je takav, ako upozna jednu ili dve, može da ostavi ženu. Muškarac može i za jedan dan, može da bude jača emocija, kod žena je drugačije. Sofija nije ni kriva ni dužna, on je taj koji je ostavio nekoga kod kuće. Nema, kada prorade leptirići, džaba ti žena...Postoje ti njeni afteri i to, pa je sada trudna...Milica je odrasla bez oca i sada je u paranoji da li će njena ćerka da odrasta bez oca. Sve je ovo jedna rijaliti igra, koliko god da je ona napolju i šta god on da radi unutra, to je za njih dobro. Devojke mi je žao kada se ovako muči i plače, ali ovo sve može i da se odglumi malo - dodala je Elektra.

Autor: Nikola Žugić