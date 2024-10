Bivša ujna Bore Terzića, Slađana Lukić, oglasila se za portal Pink.rs, te je tom prilikom žestoko udarila po njemu zbog njegove javne preljube trudne verenice Milice Veličković.

Kako nam je Slađana Lukić na samom početku rekla, ona njemu nije tetka, već ujna, ali bivša ujna jer je ona ostavila njegovog ujaka.

- Ja nisam tetka, ja dođem ujna Bori, ali bivša koju on ne voli jer je ona ostavila njegovog ujaka - rekla nam je Slađana, a onda je prokomentarisala Borinu javnu preljubu:

- Kako da gledam? Da vam kažem iskreno, ja sam neko ko ima 46 godina, mislila sam da je dogovor i nadala sam se da su oni napravili da bi Bora duže opstao. Bora nema manire, to smo mogli da vidimo i njegov vokabular je pokazao ko je on kada su u pitanju svađe i psovke. Milica ima podršku, meni je jako žao što je povredio mog sina, on je vezan za njega. Zamislite dolaze Bebica, Teodora i mali Uroš, a ne dolazi mu brat? Jako je bilo tešpko gledati to, Milcia je jaka i mislim da se ona oslobodila, ona nikako ne bi opstala u toj porodici. Nikada nisam imala konflikt s njegovim ocem, bratom, majkom, nikada nisam imala loše ništa s njima, a on je promašena investicija. On je neradnik koji ne želi da preuzme odgovornost za sebe...Nema on malo godina, to su neke ozbiljne godine i mislim da je Milica zaslužila svu moguću ljubav i pažnju - rekla je njegova ujna za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić