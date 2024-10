Karić razvezao jezik: Ša dodelio titulu najpodmuklije osobe, reper odmah skočio! (VIDEO)

Nije mogao da mu prećuti!

Veliki šef zadao je takmičarima "Elite" da glasaju za najpodmukliju osobu.

- Prvo mesto Milena Kačavenda, ima najpodmuklija vređanja. Mali pelikan, moj imenjam, Uroš Stanić - rekao je Rajačić.

- Prva osoba Uroš Stanić. Druga osoba Uroš Rajačić, nemam zlu krv prema njemu, niti nešto protiv, ali ako uzmem ova dešavanja podmuklo je bilo kad je došao kod Mime, pa i kod Keneški dan posle. Treća osoba Mrvica - rekao je Munjez.

- Za mene su podmukle one koje žele nekog da diskvalifikuju i spremni su svašta da kažu i urade. Mislim da je to bio Bebica, Uroš Stanić, ali neću njih. Navešću nešto sveže, Aca je preko Mione hteo da zakači Ša, a isto tako ću da navem Ša. Pominjao je nešto što smatram da ne misli - govorio je Karić.

- I on je meni. Ako dolaze kao veliki otac, hvataju se na to. To je seljacizam. Svako zna da može da me provocira preko Mione - dodao je Ša.

- Ti si sve osim deteta trebao da kažeš, sve je ostalo okej - dodao je Aca Kockar.

- Ja sam samo rekao da se zapita ko je tata - poručio je reper.

- Broj jedan danas što sam čuo to je Soni - rekao je Karić.

Autor: A. Nikolić