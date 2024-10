Posle svađe, sve je slađe: Anđela i Gastoz još jedno jutro dočekali zajedno, ona ne može da skine osmeh s lica! (VIDEO)

Sevaju ljubavne varnice na sve strane!

Dok su takmičari "Elite" spavali Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz stajali su na pragu kuće Odabranih i uživali u još jednom jutru koje dočekuju zajedno. Iako su se bili posvađali zbog njegove ideje da se napiju, uspeli su da pronađu zajednički jezik.

- Osećam se kao da držiš naše dete i isterala si me iz kuće. Anđela, da li si realna? Ti mene teraš da pijem - rekao je Gastoz.

- Ako si ovo pravi ti, ja ne bih volela da ti ikada piješ, ali pošto imaš želju i najavljuješ to 10 dana, kao da će nešto da se desi i onda sam u fazonu ajde popi što pre da vidim šta je to - pričala je Anđela.

- Ja to ne gledam tako. Sunce, ja se stvarno super osećam i ide mi, moram da budem istrajan i baš sam srećan. Ja stvarno rešavam jedan stvarno ozbiljan problem. Meni je to veliki kompleks i sve će da ti bude jasno - dodao je on.

- Ti mene sve više upoznaješ i sve više mi govoriš da nisam normalna, a ovo je 30% - rekla je Đuričićeva.

- Jedva čekam da vidim da li ću da naj*bem - poručio je Gastoz.

- Posle mene su kupili stanove, a ja jedina propala. Ja sam ta koja sreću donosi. Šta bude, neka bude - rekla je Anđela.

- Biće sve kako ti kažeš - dodao je Gastoz.

- Previše si ti fin - poručila je Anđela.

- Fin sam jer želim - priznao je on.

- Šta će biti kad odlučiš da mi vratiš za grehe? Spasio si situaciju, malopre nisam htela da te vidim - govorila je Anđela.

- Ne bih te pustio. Ja da odem besna i ti, a imamo samo ovaj momenat. Što bih ja to uradio da ti odeš besna? Smejemo se dok možemo da se gledamo. Nema gore nego kad legnemo leđa o leđa, ja sam onaj što zagrli koliko god da se svađamo - priznao je Gastoz.

- Neko će da pomisli da smo u vezi - rekla je Anđela.

- Ni sa kim ne pričam kao sa tobom - poručio je Marinković.

Pre nego što je Gastoz otišao u Belu kuću nekoliko puta je poljubio Anđelu, a ona nije mogla da skine osmeh s lica.

Autor: A. Nikolić