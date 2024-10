Kao da sutra ne postoji!

Nikola Škatarić prišao je ponovo na žurki Slađi Poršelini koja je sve vreme đuskala, te je počeo da đuska sa njom.

Kada se pesma završila, on je primakao k sebi i počeo da je ljubi, što ona nije odbijala, s obzirom na to da je priznala više puta simpatije, dok se on od nje ograđivao. S obzirom na to da je ovaj zadatak tražio od Drveta, on ga je uspešno završio.

Kako će se ovo odvijati, ostaje nam da ispratimo.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: Pink.rs