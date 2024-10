Podsetio je na sve planove: Gruja otkrio da su on i Mima hteli da osnuju porodicu, ona ne zna kako da ga se reši (VIDEO)

Saga se nastavlja!

Nakon što ga je oduvala za poljubac, Milana Šarac Mima i Nikola Grujić Gruja nastavili su sa razgovorom.

- Hoćeš da pričamo šta si mi pričala u petici ispod pokrivača? Veruj mi, neću da ti se kunem, ovo je možda naš poslednji razgovor, jer sam već osuđen od strane svih, već su mi rekli da nisam normalan, da neko ko ima decu i ko ispred sebe ima savršen život kada izađe da se bavim s nekim ko se ispred njega... - rekao je Gruja.

- Šta ti je značilo to što si pokušao sada da me poljubiš - pitala je Mima.

- Nemoj me još dodatno tako...U ovom trenutku to želim. Ovo je sigurno poslednji put da nešto može da se popravi - rekao je Nikola.

- Sveže mi je sve...Psihički sam nestabilna - rekla je Mima.

- Milana, pusti me tih reči tvojih bivših...Ti nisi svesna šta si uradila. Meni neko priča od septembra, ona do maja bila u mojoj kući, nemoj da se zaj**avam s nekim stvarima. Ti misliš da je to dobar potez što si uradila...Ja imam s tobom dogovor da kad izađemo odavde gradimo našu budućnost i našu porodicu, kako si bila za to ako me nisi volela? Što glumiš, što mi ne kažeš iskreno? Ja samo čekam kada ćeš biti s trećim likom - rekao je Gruja.

- Ja se ukopavam samo sve dublje i dublje...Neću da pričam - rekla je Mima.

- Poslušaj me, sedi da pričamo normalno - rekao je Gruja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić