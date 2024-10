Zlata i ja smo... Oglasio se Zoran Pejić, evo šta kaže za Enu i da li je prihvata za snajku!

Za Pink.rs dao sud o zbližavanju sina Jovana i lepe Ene Čolić!

Jovan Pejić Peja i Una Čolić zbližili su se poslednjih dana, a sinoć su jedno drugom priznali simpatije. Mi smo stupili u kontakt sa njegovim ocem Zoranom Pejićem, kako bismo saznali kako mu se čini Ena i da li bi je prihvatio za snajku.

- Moram da kažem da nisam baš ispratio sve šta se dešavalo, ali verujem da je bilo zanimljivo. Zbližavanje Ene i Jovana mi je super, ona je lepa devojka, ali iskreno mislim da njeno srce pripada Mateji, ali ako se desi nešto sa Jovanom, ma samo nek budu srećni. Ja sam već rekao da samo i Zlata i ja najsrećniji kada je on srećan. On je naučen da voli i poštuje žene i meni se svidja što on to tamo i radi. Poštuje ih sve, a sa kim god da bude, neka bude, mlad je i treba da uživa - za naš portal poručio je Zoran Pejić.

Autor: A. Nikolić