Ne podržavam njen abortus: Zola čvrsto stao uz Miljaninu trudnoću, žestoko odbrusio Mariji na optužbe! (VIDEO)

Njegov sud su svi čekali!

Popularni rijaliti učesnik, Lazar Čolić Zola, gostovao je kod voditelja Joce Novinara u emisiji 'Pitam za druga' na Red Tv. On je tom prilikom progovorio o trudnoći Miljane Kulić, te izneo da je kao otac njenog deteta strogo protiv njenog abortusa, kao i da bi voleo da mu rodi dete. Nakon toga se dotakao optužbi Marije Kulić da je Miljani pravio dete samo iz materijalne koristi.

Kako si Zola? Nije te dugo bilo? Miljana Kulić je ovvih dana bila kod lekara, Marija je bila sa njom. Svi su pomislili da je bila na kiretaži i danas je na radiju rekla da ima 8 sati da razmisli da li će abortirati. Kakva je tvoja reakcija na sve to?

Dobro sam, nije me bilo neko vreme u Srbiji i zaista smatram da sam dužan da se obratim narodu zbog svih priča i dešavanja koja se tiču mene. Ja ću da ponovim ono što sam rekao i njoj u govornici i u toku privatnog razgovora u govornici, treba da se opusti i da ne razmišlja o nekim stvarima. Ljudi pričaju kako sam ja rekao da ne želim da se dete rodi što nije istina jer se ja nisam čuo sa njom od kako je išla kod doktora. Ona i ja se nikada nismo čuli da je ona bila u bolnici, ona je to slagala a još veća je laž da sam ja to rekao. Kad smo se čuli pre toga u privatnom pozivu rekao sam joj da stojim uz nju i da sam uvek da se ona porodi, kakav god ja odnos imao sa njom to je nebitno, kada je u pitanju dete ja ću uvek stajati uz njega. Ja sam je pitao zbog čega je slagala da sam rekao da abortira ona je rekla da želi sebe da opere kod naroda, nije me toliko iznervirala sa tim stvarima koliko sa nekim drugim lažima -rekao je Zola.

Kad si se poslednji put čuo sa Marijom Kulić?

Pre nekih 4-5 dana tad je i Miljana prisustvovala pozivu. To je bilo nakon drveta mudrosti kad je ušla u Elitu. Ona je tu upetljala prste i ja mislim da ona ima najveći strah zbog njihovog novčanikom, ona misli da bih ja manipulisao detetom zarad para što je laž, ne kažem da sam cvećka ali mislim da je ona sve najgore radila kako ne bi došlo do toga. U tom našem razgovoru se ona bojala da ne bi bilo kako treba ali ako su doktori rekli da je sve okej ne znam zbog čega bi abortirala. Poslednji put kad smo se čuli mi je pričala o svim komplikacijama i navodilo je ka tome da će se desiti neka katastrofa kad bude trebala da se porodi. To je nezgodna situacija jer ne znam kako da reagujem u tom trenutku kad mi ona iznosi samo rizik i posledice o toj trudnoći. Iskreno ja nemam potrebu da uzimam bilo čiji novac, rekao sam samo da stojim uz to i nisam neko ko podržava njen abortus i ne znam zbog čega Mariji odgovara da stalno govori o nekim negativnim stvarima. Marija se navikla na velike pare i onda kad ideš stalno na more i letovanja naravno da ne želiš to da izgubiš, meni je to bolesno jer je ona mene stalno optuživala za neke stvari -odbrusio je Zola.

Da li si ti sa Miljanom čvrsto stao uz to pravljenje deteta, jer je bilo priča da ciljano ulaziš u sve to kako bi video materijalnu korist?

Marija je stalno govorila kako planski ulazim u sve to zbog finansija a postavlja se pitanje šta ti gospođo radiš koja svesno uzimaš pare od ćerke već 10 godina a smatraš da ima mnogo dijagnoza. Želim samo da kažem da sam protiv abortusa i znam . Nismo ciljano pravili dete ali ja sad iskreno ne bih davao tome na značaju jer je sad došlo do momenta kad nije priča za to. Sada je bitno da izgura trudnoću, mi smo proveli mnogo vremena zajedno i zaista nisam ciljano to napravio jer imamo zajedničku prošlost -dodao je Zola.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja