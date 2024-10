Neće ga oprati ni Sava ni Dunav!

Bivša učesnica Elite, Dragana Jeremić, gostovala je kod voditelja Joce Novinara u emisiji 'Pitam za druga' na Red Tv. Ona je progovorila o kockarskom dugu njenog bivšeg dečka Aleksandra Anđelića koji je ona morala na vrati i zbog koga je trenutno na sudu sa njim jer joj još uvek nije vratio veliku količinu novca.

Kada je u pitanju Aca Kockar tvoj bivši dečko, da vidim šta si pripremila od dokaza?

Jedina stvar koju želim da pričam je da on meni još uvek nije vratio 5500 evra, vratio je samo 500 evra i definitivno ja ne bih ni gostovala ovde da me nije iziritirala laž kad je ulazio da smo rešili sve i da je ostalo nešto malo. On je od leta meni vratio 300 evra i to na jedvite jade jer sam morala da kukam i onda mi je posle dao još tih 200 evra. Ne mogu da budem imuna na takvu laž koju je izgovorio. Mi smo bili u vezi godinu i po dana pre nego što smo ušli u rijaliti, pozajmio je pare za kocku i onda mi je rekao da će mi vratiti tako što će uzeti pare od majke ili oca da bih ja kasnije shvatila da ne priča sa ocem, kao da je i majka morala da proda kuću zbog njegovih dugova. On ne zna gde bije dečko, ima dugove kod mnogih ljudi -rekla je Dragana.

Jel si ti njega u međuvremenu tužila?

Dok smo bili u vezi ja sam imala neke probleme ali ne bih sad pričala o tome. Ovo je poziv za sud i pretres iz suda kojim sam tužila Acu Kockara. Njega država tereti zbog nekih stvari koje se tiču partnerskog odnosa, on je imao i zabranu jer me je pratio i pretio mi, bila sam jako uplašena jer sam ušla u neki začarani krug i u tim trenutcima sam se stvarno bojala, verovatno se možda i primirio jer je silno želeo da uđe u rijaliti -dodala je Dragana.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja