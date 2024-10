Demantovala samu sebe: Sofija tvrdila da nije gledala Milicu i Terzu prošle sezone, pa se sad izletela (VIDEO)

Jezik brži od pameti!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', voditelj Milan Milošević pročitao je prvo pitanje koje je bilo za Borislava Terzića Terzu.

- Terza kako se nekim ko nije tvoj tip devojke budeš sa njom devet meseci? - glasilo je pitanje.

- Ja i kad sam ušao s njom u vezu rekao sam da Milica nije moj tip fizički, nisam se zaljubio u njenu građu, ali jesam u njen osmeh, zube, kosu. Kako je vreme prolazilo ona je smršala. Ovaj prostor je čudo, nismo mogli da se odvojimo jedno od drugog. Kad smo saznali da je ona ostala trudna, mi smo taj mesec spavali samo jednom - rekao je Terza.

- Da ona je to rekla, sećam se - rekla je Sofija.

- Pa da, ali eto bilo je na kraju kako je bilo. Moram da priznam kad su je svi vređali za prošlost, meni je bilo žao, uvek sam je branio - rekao je Terza.

- Oni su ostali u vezi u momntu kada im je odnos najgori bio. Radili su stvari koje nisu dorasli, jedno je želeti dete, a drugo je biti spreman za to - rekao je Mića.

- Ja smatram da je njega privukla neka hemija, ne fizički izgled. On je više puta rekao to i istakao. Ovo Terzino izlaganje za mene nije šok, on je o ovome već pričao - rekla je Teodora.

- On samo menja priču, ja ne mogu da verujem. Terza je najveći ološ koji je ušao ovde, on traži opravdanje da mu neko nije bio privlačan, a proveo je godinu dana sa njom - rekao je Bebica.

