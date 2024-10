Jedinstvena je: Gastoz vinuo u nebesa Anđelu, pa priznao da ga je baš zbog ovoga osvojila (VIDEO)

Odlepio za njom!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Teodoru Delić.

- Teodora, danas na igrici istine Gruja ti je postavio pitanje da li bi prihvatila da te Nenad zaprosi u ovom trenutku da, samim tim si dala do znanja šta misliš o njemu - glasilo je pitanje.

- Sve dok je stabilan odnos da, ako nam se sutra nešto desi da nam ne bude stabilan odnos onda ne - rekla je Teodora.

- Ja sam razumeo da njima nije stabilan odnos, jer kad neko s nekim želi da provede ostatak svog života, onda njima nije bitan trenutak - rekao je Gastoz.

Naredno pitanje bilo je za Anđelu Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Da li znate da ste podsetili mnoge ljude šta znači muvanje jer su to mnogi zaboravili - glasilo je pitanje.

- Nikad nisam imala ovakvo muvanje, drugačije je. Nisam sa nekim na ovaj način provodila vreme, sad sam malo mislima na drugu stranu. Čula sam da je Bebica šutnuo mog psa, tako da ne znam sad šta da mu uradim - rekla- je Anđela.

- Pas ti zapišava celu kuću i naše stvari, zabole me ku*ac za tebe i tvoje kuče - rekao je Bebica.

- Brate baš si jedan loš čovek. Ima neko nezadovoljstvo u sebi, on je nesrećan jako i mora to da ispoljava na svima - rekao je Gastoz.

- Ti ako ćeš da ćutiš, ti ćuti. Mene boli ku*ac šta ti misliš - rekao je Bebica.

- Hvala dragim ljudima što misle tako, mi ćemo nastaviti tako. Ona je jedinstvena sama po sebi. nešto sam razmišljao, ona misli da ja mislim za nju da je luda. Meni je to zanimljivo i to me radi kod nje, svi me plaše da ću videti kakva je ona, a ja jedva čekam da vidim kakva je ona - rekao je Gastoz.

- Anđela i Gastoz su mi super, isprogramirani, sve po planu. Očekujem da će na Svetog Jovana da se smuvaju. Ja zaista njih volim, podržavam ih u odnosu, danas sam rekla da mi je jedina iskrena ljubav između njih dvoje - rekla je Miljana.

