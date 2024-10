Nešto loše će da se desi, videćeš: Miljana u suzama ne zna da li da abortira, otkrila da li ima želju da rodi dete (VIDEO)

Muk za crnim stolom!

Voditelj Milan Milošević porazgovarao je sa Miljanom Kulić o tome šta nju trenutno muči.

- Idem sutra na kiretažu, ne znam ni da li želim to...Odložili smo to, ja sam htela da razmislim. Jedna doktorka mi kaže da je trunoća okej, druga kaže da tužim Austriju ako se dete rodi sa anomalijama...Nisam donela sigurnu odluku, ja sam zamolila na radiju da me puste, maltretiram ove ljudi i majku, da me puste šest, sedam sati, da odem da se savetujem. Baš mi se ne ide na ovu kiretažu, kajem se debelo zbog toga, imam osećaj da se nešto loše da se desi ako odem na ovu kiretažu.

- Da li ti osećaš želju da rodim to dete - pitao je Milan.

- Da, sebi da, imam loš predosećaj, vidim da će nešto loše da se desi, videćete, neće ovo na dobro da izađe...Imam još četiri dana. Ja ne želim da odem na kiretažu, moja mama se raspravljala tamo u Narodnom frontu. Moja majka je bila nervozna, rekla mi je da se savetujem s Mićom, da nije ni ona pametna... - rekla je Kulićeva.

Autor: Nikola Žugić