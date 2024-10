Pala mu roletna: Mateja otkrio da ne želi s Aneli više ništa, pa pokazao kako izgleda Lana iz Splita s kojom se muvao pre Elite 8 (VIDEO)

Evo kako ona izgleda!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Mateji Matijeviću.

- Mateja, da li je tebi Ena mama pa da ti bira devojku? Hoćeš li nju pitati koja joj se sviđa, pa da budeš sa njom? Vidi se da ti se Aneli sviđa, ali te je gospođica poremetila od spolja - glasilo je pitanje.

- Mi smo ovde pričali o svemu kako je teklo. Meni Ena nije majka, niti mi bira ona devojku, niti mi bilo ko ovde bira devojku. Ena mi je prenela vezano za devojku od spolja, gde sam ja skočio i shvatio: "Je l' moguće?". Ja nisam bio siguran u taj odnos, sve smo pričali, niti želim da budem u tom odnosu, niti želim da budem s bilo kim ovde, eto, zaista - rekao je Mateja.

- Ima uticaj. Poremetilo ti je. Sam si rekao da si odnos sa Aneli rekao znajući da Ena ulazi i da nije osnovni razlog što ti je rekla: "Od**bi" - rekla je Kačavenda.

- Zadatak je ponovo počeo da vas spaja, tvoje druženje sa Enom te je odvojilo od nje. U nedelju kada je ona otišla u izolaciju, vi ste se opet spojili, a sada ne pričaš sa Enom - rekao je Bebica.

- Kad ti kažeš: "Ja pocrvenim", ne, to je samo kada je ova tema u pitanju, tvoj odnos sa Aneli je promenljiv. Neka si ih opleo ovde u radiju jer je to Aneli sakrila od nas, kao ne intresuješ je, a ovamo se žvalavite kod rolo vrata - rekla je Milena.

- Milane, on je derle, nije dorastao svojim godinama. On je neiživljen dečko, za mene je on jedna budaletina - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić