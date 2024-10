Žestoko: Aneli pecnula Enu, Čolićeva skočila kao oparena i izvređala je: To što je tebi nepovezano, to su tvoje intelektualne sposobnosti (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Aneli Ahmić.

- Da li Ena plače i kuka samo da bi privukla Matejinu pažnju - glasilo je pitanje.

- Da, smatram to, Mateja je rekao da je razmažena, ja mislim da je bezobrazna i razmažena. Ona želi sa Pejom, pa sada gura Mateju meni, a kada vidi da Mateje nema, onda izljubomoriše i kao razlog je toalet papir - rekla je Aneli.

- Evo ko ima loše mišljenje o kome, ona ima kompleks žrtve, pa polazi od sebe. Nek ti neko prevede ako nisi razumela. Misli da zbog toga što je ona sposobna da plače fejk, misli da i ja isto to radim. Pokazala je ona kakvo mišljenje ima o meni. To što je tebi nepovezano, to su tvoje intelektualne sposobnosti - rekla je Ena.

- Ma ko priča o Peji? Ja sam rekla da vas dvoje štite jedno drugo i da tu ima nešto, a ti si rekla da ja glumim žrtvu - rekla je Aneli.

- Ti si meni lupila žvaku kod rolo vrata - rekao je Mateja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić