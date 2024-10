Ugrozio je Miličinu trudnoću zbog te kobiletine: Lejdi Di urnisala Terzu u REDakciji, izgoreće kad bude čuo!

Borislav Terzić Terza ostavio je trudnu verenicu Milicu Veličković i otpočeo emotivnu vezu sa Sofijom Janićijević u "Eliti", zbog čega je naišao na mnoštvo osuda u Beloj kući, ali i među gledaocima. Šokirani su i njegovi bivši cimeri iz rijalitija, među njima i Lejdi Di, koja je po njemu žestoko oplela u REDakciji.

Ona je gostujući na RED TV komentarisala udarna zbivanja u "Eliti", pa tako i Terzu i njegovu novu izabranicu.

- Gledam one klipove i ne verujem. Ljudi komentarišu da je to dogovor, to su i ranije pričali, pa se ispostavilo da se posle napolju niko nije pomirio. Samo glupi ispadaju sa tim komentarima, kada pričaju da su se dogovorili Milica i Terza. Ja sam dosta aktivna na TikToku, čitam komentare i to sve, ali ono je van svake pameti. Ako stavim Milicu sa strane trenutno, nekako je on gurnuo sopstveno dete po strani, posvetio se Sofiji, ne razmišljajući kako se oseća Milica, beba, kako protiče trudnoća... Svojim postupkom je ugrozio, na neki način, i tu trudnoću, to dete. Šokirana sam, iskreno - priznala je Lejdi.

Goranu Todoroviću i Joci novinaru priznala je da se čula i sa Milicom Veličković.

- Komunicirale smo nešto kratko, dopisivale smo se na Instagramu. Devojka je bila šokirana, uzrujana i u neverici. To je bilo pre petnaestak dana. Stvarno je bila u šoku, da je sebi dopustio tako nešto i da je pokazao da nema trunke empatije - kaže Lejdi i dodaje:

- Sve sam mogla da očekujem od Terze, da Milica nije trudna. Ali me je šokiralo to što je ona u drugom stanju, a ovo joj je priredio. Terza je stvarno i mene šokirao.

Smatra da je Milica, za sada, još i blaga u odnosu na to kakva bi trebalo da bude.

- Ona se minimalno oglašava. Ja bih, na njenom mestu, ušla unutra, napravila takav skandal... Ja sam takva, srčana, emotivna, ne mogu da ostanem imuna na tako nešto. Ja bih im se us*ala u život, i ovoj kobiletini, a i njemu - rekla je Lejdi, a potom se osvrnula na stare fotografije Sofije Janićijević na kojima se vidi kako je izgledala pre mnoštva plastičnih operacija.

- Katastrofa je, ne znam da li je Terza video kakva je bila pre operacija. Glumi damu, ona je sad kao na nekom nivou, ona je ribetina, najlepša, niko ne može da joj parira... Rekla je da nema na koga da bude ljubomorna... Au, šok! Katastrofa!

Autor: Darko Tanasijević