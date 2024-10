To, čime se ona bavi...: Bivša učesnica Elite raskrinkala Sofiju: Ona je lovac na novac! Rastura porodice zarad nekretnina!

Lik i delo učesnice "Elite" Sofije Janićijević nedeljama je jedna od vodećih tema medija i korisnika društvenih mreža, budući da je na sebe skrenula pažnju zbližavajući se s zauzetim Borislavom Terzićem Terzom, koji je zbog nje ostavio trudnu verenicu Milicu Veličković, nakon čega su ozvaničili vezu.

Svoj sud dala je i Lejdi Di, bivša učesnica "Elite", koja je u REDakciji na RED TV komentarisala ovaj ljubavni trougao.

- Više sam se puta stavila na Miličino mesto, ne znam kako bih uopšte reagovala u toj situaciji. Verujem da prolazi kroz možda trenutno najteži period svog života, pored toga što znam da je izgubila oca. Mislim da joj je ovo sada jako težak udarac - rekla je Lejdi, pa dodala:

- On se u rijalitiju postavio kao da ne čeka dete, kao da ne treba da postane otac uskoro.

Smatra da Terza nema nikakvu taktiku.

- Mislim da nije baš skrenuo do te mere da misli da će mu Milica ovo oprostiti, nego je video da je sj*bao stvar, sad se drži ovoga. Ne mislim da on igra rijaliti, nije previše inteligentan dečko da bi furao rijaliti neki... Morao bi u tom slučaju biti jako bolestan, jer zna da povređuje Milicu svim ovim. On je takav. Mislim da istinski ne zna da voli, nego se zaljubi, ponese ga neka stras... Ne mislim da igra rijaliti, mislim da Sofija igra rijaliti. Kakav crni Terza, nema šanse - istakla je Lejdi Di u REDakciji, a potom oplela po Sofiji.

- To je to čime se ona bavi, čime se ona vodi, samo ne mogu da verujem da je u stanju da nekome toliko upropasti život, da udari tako jako na nečiju porodicu zbog čega? Zbog stana, nekretnine? Je l' sve u parama danas?! Mislim da ona voli lovu, što je i pokazala svojom izjavom. Mislim da je ona lovac na novac - zaključila je Lejdi Di.

Autor: Darko Tanasijević